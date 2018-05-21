В Вологде прошло прощание с заслуженным работником физической культуры Алексеем Соколовым

Алексей Соколов прошел Великую Отечественную войну. Служил на базе авиационно-технического училища, после чего получил специальность механика. Со своим полком дошел до Вислы , потом до Берлина. После войны началась спортивная конькобежная карьера, затем тренерская.

Преподаванию Алексей Викторович посвятил более четверти века. Последние годы тренировал спортсменов в Специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва по конькобежному спорту. Несмотря на солидный возраст, он не оставлял занятия и являлся одним из старейших тренеров России, передал любовь к конькобежному спорту тысячам учеников. Сейчас многие из них достигли серьезных успехов в профессиональном спорте.

«Он всю жизнь посвятил работе, он в любое время, в болезни или плохом самочувствии, все равно шел на работу. Алексей Викторович всю любовь отдавал детям. Последний раз мы виделись с ним в 10-х числах мая, когда он также пришел на работу», — рассказала тренер, коллега А. В. Соколова Галина Моржева.

В 2013 году, в преддверие зимней Олимпиады в Сочи , Алексей Соколов стал самым пожилым среди вологжан участником эстафеты Олимпийского огня. В 92 года ветеран спорта торжественно пронес факел по улицам Вологды. В 2015 году Алексею Викторовичу было присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры России».

В декабре 2017 года Алексей Викторович Соколов стал почетным гостем новогоднего приема Мэра Вологды. Вышедшему на сцену легендарному тренеру стоя аплодировал весь зал.