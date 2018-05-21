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В Вологде прошло прощание с заслуженным работником физической культуры Алексеем Соколовым
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В Вологде прошло прощание с заслуженным работником физической культуры Алексеем Соколовым 

Официальный сайт Администрации города Вологды 21 мая 2018
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
Старейший тренер Вологды, один из старейших тренеров России, участник Великой Отечественной войны Алексей Викторович Соколов скончался 18 мая на 98-м году жизни. Сегодня с ним простились коллеги, ученики, друзья и родные.
Алексей Соколов прошел Великую Отечественную войну. Служил на базе авиационно-технического училища, после чего получил специальность механика. Со своим полком дошел до Вислы, потом до Берлина. После войны началась спортивная конькобежная карьера, затем тренерская.
Преподаванию Алексей Викторович посвятил более четверти века. Последние годы тренировал спортсменов в Специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва по конькобежному спорту. Несмотря на солидный возраст, он не оставлял занятия и являлся одним из старейших тренеров России, передал любовь к конькобежному спорту тысячам учеников. Сейчас многие из них достигли серьезных успехов в профессиональном спорте.
«Он всю жизнь посвятил работе, он в любое время, в болезни или плохом самочувствии, все равно шел на работу. Алексей Викторович всю любовь отдавал детям. Последний раз мы виделись с ним в 10-х числах мая, когда он также пришел на работу», — рассказала тренер, коллега А. В. Соколова Галина Моржева.
В 2013 году, в преддверие зимней Олимпиады в Сочи, Алексей Соколов стал самым пожилым среди вологжан участником эстафеты Олимпийского огня. В 92 года ветеран спорта торжественно пронес факел по улицам Вологды. В 2015 году Алексею Викторовичу было присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры России».
В декабре 2017 года Алексей Викторович Соколов стал почетным гостем новогоднего приема Мэра Вологды. Вышедшему на сцену легендарному тренеру стоя аплодировал весь зал.
Похоронили Алексея Соколова сегодня на Пошехонском кладбище. Администрация города и лично Мэр Вологды Сергей Воропанов выражают соболезнования родным и близким.
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