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КХЛ: «Игроки „Локомотива“ тренируются по собственному желанию»
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КХЛ: «Игроки „Локомотива“ тренируются по собственному желанию» 

Спорт-Экспресс 20 мая 2018
Хоккеисты «Локомотива» организовали тренировочный сбор в Ярославле по собственной инициативе, сообщили «СЭ» в пресс-службе КХЛ. Ранее «СЭ» стало известно о том, что две группы игроков «Локомотива» заняты в подготовительном мероприятии. По регламенту лиги организованные клубом сборы вне сезона запрещены.
— Игроки КХЛ, участвующие в данном сборе, тренируются по собственному желанию и за свой счет, о чем официально в письменном виде уведомили руководство ХК «Локомотив», а также обратились в клуб с просьбой о помощи в организации тренировочного процесса и медицинского обеспечения. Также соответствующий документ представлен в ЦИБ КХЛ. В связи с этим данные тренировочные занятия не могут рассматриваться как занятия в рамках предусмотренного статьей 27 Спортивного Регламента КХЛ Предсезонного сбора, участие в них не является нарушением Регламента, — разъяснили «СЭ» в пресс-службе КХЛ.
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