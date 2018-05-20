Кортеж Медведева замечен возле сочинского ресторана 

Краснодар. 20 мая — Новая Кубань. Кортеж вновь назначенного премьер-министра запечатлели жители Сочи. Он подъезжал к одному из иестных ресторанов, расположенных на побережье Черного моря. Тосное название не озвучивают.
По предположениям сочинцев, здесь могли проходить праздничные мероприятия с участием других членов нового российского правительства. Перечень гостей Медведева тоже не известен.
Ранее пресс-секретарь Наталья Тимакова сообщала, что первое заседание нового парламента состоится уже на предстоящей неделе. Таким образом, не исключено, что чиновники могли позволить себе обсудить предстоящий объем работы в неформальной обстановке в Сочи.