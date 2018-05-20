Хендерсон: «Никогда не рассматривал вариант ухода из „Ливерпуля“

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джордан Хендерсон рассказал о том, что мог покинуть клуб в 2012-м году. Игрок подчеркнул, что никогда всерьез не рассматривал варианты ухода из «Ливерпуля».

Хендерсон присоединился к «Ливерпулю» в 2011-м. После ухода из команды Стивена Джеррарда в 2015-м именно Хендерсон был назначен капитаном клуба.

«Тогдашний тренер команды Брендан Роджерс позвонил мне в 2012-м и сказал: «Слушай, есть вот такое предложение». Он спросил, что я думаю по поводу своего будущего. Если честно, я пустил слезу, когда узнал, что меня хотят продать в другой клуб. Было очень больно.

Я поговорил со своим агентом и сказал, что не хочу уходить. Я хотел доказать, что способен на большее. Мой агент согласился. Мой отец тоже меня поддержал. С тех пор я работал и не сомневался в себе. В футболе и в жизни всегда есть ситуации, когда ты сам должен решить, что для тебя по-настоящему важно. Я никогда не думал об уходе из «Ливерпуля», — приводит слоа Хендерсона Goal.