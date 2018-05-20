Эта девушка учила язык жестов, несмотря на упреки матери…

Недавно решила подучить язык жестов. Ну так на всякий случай. Показала маме весь алфавит жестов. А она мне:

— И зачем это тебе надо? Лучшие иди книжку почитай.

И что вы думаете. Шли мы как то с мамой в магазин, а я по пути повторяла жесты. А она всё под нос «не пригодится, не нужно.»

Но тут нам на встречу выбегает мужик. Ничего не говорит, а только руками разводит. Мама подумала, что сумасшедший какой-то. Но я заметила в его движениях знакомые знаки. И привлекла его внимание на себя.

После 5 минут объяснений мне удалось понять что ему нужно. Оказалось, мужик немой, но ему срочно надо было попасть к жене в родом. А он не знал где это находится, и телефон, вдобавок, сел. После этого мама больше не говорила про то, что это не нужно.

Что я хотела этим сказать? Люди. Если вы к чему то стремитесь. Идите до конца и не обращайте внимание на то, что вам говорят про это.