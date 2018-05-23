Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» раскритиковал Санчеса

"Его выступления должны улучшиться. Откровенно говоря, играть еще хуже он уже не сможет. Я думаю, что стартовые игры следующего сезона будут решающими для Санчеса", — цитирует Скоулза ESPN.

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Поль Погба не выигрывает матчи для своей команды в одиночку, Азар — выигрывает. Санчес тоже не способен на это; в «Манчестер Юнайтед» думали, что он потащит команду наверх, но этого, к сожалению, не произошло", — заявил эксперт.

По мнению Скоулза, манкунианцам необходимо приобрести двух игроков мирового класса.