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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» раскритиковал Санчеса
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» раскритиковал Санчеса 

Газета.Ru 16 часов назад
Фото: Reuters
Бывший полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз раскритиковал игру атакующего полузащитника Алексиса Санчеса, который перебрался в стан «красных дьяволов» в зимнее трансферное окно, передает "Советский спорт".
"Его выступления должны улучшиться. Откровенно говоря, играть еще хуже он уже не сможет. Я думаю, что стартовые игры следующего сезона будут решающими для Санчеса", — цитирует Скоулза ESPN.
Также бывший хавбек отметил игру бельгийского полузащитника лондонского «Челси» Эдена Азара.
"Поль Погба не выигрывает матчи для своей команды в одиночку, Азар — выигрывает. Санчес тоже не способен на это; в «Манчестер Юнайтед» думали, что он потащит команду наверх, но этого, к сожалению, не произошло", — заявил эксперт.
По мнению Скоулза, манкунианцам необходимо приобрести двух игроков мирового класса.
"Юнайтед" нуждается в двух магических игроках. Мне кажется, у Жозе Моуриньо неплохой состав, но у него нет Азара, Криштиану Роналду или Лионеля Месси. Да, почти у всех команд нет таких футболистов, но разницу между «МЮ» и «Челси» в финале Кубка Англии сделал Азар", — добавил легендарный игрок сборной Англии.
Ранее стало известно, что экс-тренер мадридского "Реала" и «Манчестер Сити» возглавил лондонский «Вест Хэм».
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