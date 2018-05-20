Гаранд ушел с поста тренера «Кана»

Главный тренер «Кана» Патрис Гаранд покидает свой пост. Об этом он объявил после заключительного матча сезона с «ПСЖ» (0:0).

Специалист возглавлял «Кан» с 2012 года. В нынешнем сезоне команда финишировала в лиге 1 на 16-м месте.