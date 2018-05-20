Канадские антропологи отправились к оленеводам со своей «упряжью»

На Ямал вновь пожаловали ученые из канадского Университета Альберты Роберт Лозей и Татьяна Номоконова. Ближайшие две недели они проведут в сеяхинской тундре в общении с местными оленеводами.

Напомним, что сотрудничество зарубежных специалистов и Научного центра изучения Арктики началось в 2015 году. Тогда Роберт Лозей приехал в Салехард за «коллекцией собак». Его увлекли данные о находках, сделанных здесь на раскопках святилища Усть-Полуй, датируемого I веком до н.э. — I веком н.э.

История использования животных заинтересовала его еще на раскопках в Прибайкалье, куда ученый попал более десяти лет назад. Ямальская «коллекция», по его мнению, самая представительная.

Через год канадцы, выиграв новый грант на исследования в Абердинском университете Шотландии, вернулись в окружной центр с багажом новых знаний. Они заявили, что реконструировали размеры, породу и питание четвероногих.

Однако в Салехарде у Роберта Лозея появился еще один научный интерес — он серьезно увлекся изучением элементов оленьих упряжей. Самые многочисленные находки сделаны на салехардском Усть-Полуе и городище Ярте-VI в Ямальском районе. По их фрагментам канадский ученый изготовил копии и привез с собой. Часть его коллекции выполнена по старинке из оленьего рога, остальное напечатано из пластика на 3D принтере. По его словам, этих «деталей» хватит только на половину упряжи. Но и этого будет достаточно, чтобы понять, насколько изменились приспособления для езды на нартах за две тысячи лет.

У себя на родине, где нет кочевого оленеводства, ученый не может провести эксперимент. Поэтому он вернулся на Ямал, и в четверг, 17 мая, оправился в Сеяху. Там он намерен показать свои изделия местным оленеводам и испытать в деле.

В Научном центре изучения Арктики подчеркнули, что исследования канадцев представляют большой интерес для археологов и антропологов, поскольку сулят новые знания о становлении крупностадного оленеводства в регионе и на севере Сибири в целом.