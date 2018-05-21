Валерий Непомнящий: «Локомотиву» нужно усиление во всех линиях"

Экс-тренер «Томи» Валерий Непомнящий отметил, что главный тренер «Локомотива» Юрий Семин готов к продолжению борьбы в следующем сезоне. По его словам, для успешного выступления «Локо» нужно усиливаться во всех линиях.

— Семин всегда готов работать, в тренерском тонусе. Юра обязан своим ребятам — игрокам нужно объяснить, что второй раз стать чемпионом будет стать сложнее, — приводит «Спорт FM» слова Непомнящего. — Семин готов к борьбе. Не согласен с тем, что ему надо сказать спасибо, до свидания и уйти в легенды. Говорят, что в этом году ему было тяжело, и его победа была вопреки.

"Локомотиву" нужно усиливаться во всех линиях. Нужно укреплять вратарскую позицию. К сожалению, Гильерме не всегда спасал. Игнатьев прибавил, но для уровня Лиги чемпионов у меня есть сомнения.