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Валерий Непомнящий: «Локомотиву» нужно усиление во всех линиях"
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Валерий Непомнящий: «Локомотиву» нужно усиление во всех линиях" 

Спорт-Экспресс 21 мая 2018
Экс-тренер «Томи» Валерий Непомнящий отметил, что главный тренер «Локомотива» Юрий Семин готов к продолжению борьбы в следующем сезоне. По его словам, для успешного выступления «Локо» нужно усиливаться во всех линиях.
— Семин всегда готов работать, в тренерском тонусе. Юра обязан своим ребятам — игрокам нужно объяснить, что второй раз стать чемпионом будет стать сложнее, — приводит «Спорт FM» слова Непомнящего. — Семин готов к борьбе. Не согласен с тем, что ему надо сказать спасибо, до свидания и уйти в легенды. Говорят, что в этом году ему было тяжело, и его победа была вопреки.
"Локомотиву" нужно усиливаться во всех линиях. Нужно укреплять вратарскую позицию. К сожалению, Гильерме не всегда спасал. Игнатьев прибавил, но для уровня Лиги чемпионов у меня есть сомнения.
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