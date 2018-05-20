Почему власти хотели снести «Ала-Тоо» — история старейшего кинотеатра Бишкека

Кинотеатр "Ала-Тоо"

В довоенном Фрунзе шло бурное строительство: появлялись заводы, медицинские, образовательные, культурные учреждения. Одним из знаковых архитектурных объектов стал первый большой кинотеатр «Ала-Тоо», возведенный на углу нынешних проспектов Чуй и Эркиндик.

Первый большой кинотеатр в городе Фрунзе — «Ала-Тоо»

Первые публичные кинопоказы начались в Кыргызстане в 1911 году, когда французская компания открыла в Пишпеке два небольших кинотеатра — «Марс» и «Метеор». В 1913-м в Дубовом парке появился еще один кинозал — «Эдисон» (позже на его месте соорудили фонтан из 25 чаш). Старожилы помнят, что тапером здесь работал молодой музыкант Исаак Шварц , впоследствии ставший известным советским композитором. Кстати, именно он написал музыку для фильма «Белое солнце пустыни».

Фонтан в центральном сквере города Фрунзе — столицы Киргизской ССР.

Все действовавшие ранее кинозалы были обустроены в стареньких помещениях, поэтому открытие в столице республики в 1938 году большого по тем временам кинотеатра стало заметным событием. Автором проекта был Виктор Калмыков, специализировавшийся именно на возведении кинотеатров. По его проектам с 1930-го по 1940 год их построили полсотни в разных городах СССР.

Правда, сначала кинотеатр назвали «Авангард»: в годы индустриализации и бурного строительства всем хотелось быть впереди. Возможно, он назывался бы так и сегодня, если бы поэт Жоомарт Боконбаев не предложил название «Ала-Тоо», которое было принято и с тех пор не менялось.

Фрунзенцы шли в «Ала-Тоо» как на праздник. Посещение кинотеатра становилось настоящим культурным мероприятием, ведь телевидения тогда еще не было. Чуть позже, когда в начале войны во Фрунзе из Белоруссии эвакуировали джаз-оркестры Эдди Рознера и Юзефа Скоморовского, в фойе кинотеатра между сеансами можно было послушать хорошую музыку, потанцевать и даже выпить шампанского. А рядом выпекали тандырные самсы, аромат которых проникал в зал.

От кинотеатра начинался популярный фрунзенский «брод» (по аналогии со знаменитым Бродвеем), тянувшийся примерно до парка Панфилова и городского стадиона. По вечерам здесь прогуливалась столичная молодежь.

Кинотеатр «Ала-Тоо»

Не отличавшийся особыми изысками фасад кинотеатра преобразили в 1963 году. К 100-летию присоединения северного Кыргызстана к России художники Александр Воронин , Сабитжан Бакашев, Алексей Каменский и Заур Хабибулин украсили его красочным керамическим панно.

Первый большой кинотеатр в городе Фрунзе — «Ала-Тоо»

В 1976 году в кинотеатре к большой радости маленьких фрунзенцев начал работать детский кинозал «Улан». Здесь показывали мультфильмы, детское кино, сказки народов СССР.

Кинотеатр настолько полюбился столичным жителям, что они встали на его защиту, когда администрация города хотела снести здание на том основании, что оно перестало вписываться в архитектурный облик Фрунзе. Старания горожан не пропали даром — в 1981 году «Ала-Тоо» присвоили статус памятника истории и культуры.

В 2007-м здание кинотеатра отреставрировали и установили новое оборудование: «Ала-Тоо» первым начал прокат фильмов в цифровом формате 3D. Сейчас здесь четыре кинозала: большой на 344 места, малый на 159 и два небольших зала для показа отечественных фильмов.

Рядом с кинотеатром, остающимся одним из любимых мест отдыха горожан, сохранились два памятника — природный и архитектурный. Первый — это столетний дуб, который рос на территории усадьбы начальника Пишпекского уезда Александра Талызина. Второй — павильон «Соки, газированные воды», построенный архитектором Александром Альбанским в 1952 году.

Это небольшая архитектурная композиция, в пластических формах которой использованы национальный орнамент и элементы традиционного декоративно-прикладного искусства. Круглый павильон установлен на открытой, приподнятой над землей площадке с парадной лестницей. Его высота — 7 метров, он имеет купольное перекрытие, поддерживаемое пилонами. Украшает павильон установленная в центре на постаменте скульптура Ольги Мануйловой — девушка, несущая над головой блюдо с фруктами. А окружает его фонтан со скульптурами-лягушками.

Павильон «Соки, газированные воды»

В первые годы работы павильона здесь сидели продавщицы, которые вручную наливали в стаканы сироп, а потом газированную воду. Позже установили автоматы, заправленные различными сиропами.