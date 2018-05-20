Офшор может появиться в Приморском крае

Медведев рассказал на VII Петербургском международном юридическом форуме о намерении открыть в Приморье территорию с особым правовым статусом и налоговым режимом.

Экспериментальные зоны продолжают создаваться в России. Там будут тестировать правовое регулирование и современные разработки в области права.

Лучшие практики будут распространяться на экономику в целом

Дмитрий Медведевпредседатель Правительства РФ.

Довольно много территорий опережающего развития, где действует особый правовой режим, уже функционирует в различных точках России. Свободный порт Владивостока — одна из таких точек.

Создание новых территорий с признаком офшора планируется в Приморском крае на острове Русский, а также в Калининградской области на Октябрьском острове.

Неправительственная организация Global Witness, которая борется с нарушениями прав человека, сообщила, что россияне хранят около 34 миллиардов фунтов (47 миллиардов долларов) в британских офшорах на Каймановых и Виргинских островах.