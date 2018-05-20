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Офшор может появиться в Приморском крае
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Офшор может появиться в Приморском крае 

360tv.ru 20 мая 2018
Фото: 360tv.ru
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о возможности открытия административного района с признаком офшора на острове Русский на юге Дальнего Востока. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Медведев рассказал на VII Петербургском международном юридическом форуме о намерении открыть в Приморье территорию с особым правовым статусом и налоговым режимом.
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Дмитрий Медведевпредседатель Правительства РФ.
Довольно много территорий опережающего развития, где действует особый правовой режим, уже функционирует в различных точках России. Свободный порт Владивостока — одна из таких точек.
Создание новых территорий с признаком офшора планируется в Приморском крае на острове Русский, а также в Калининградской области на Октябрьском острове.
Неправительственная организация Global Witness, которая борется с нарушениями прав человека, сообщила, что россияне хранят около 34 миллиардов фунтов (47 миллиардов долларов) в британских офшорах на Каймановых и Виргинских островах.
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