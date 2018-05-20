Егор Яковлев: «Нью-Джерси» следил за мной три года"

Защитник СКА Егор Яковлев в интервью «СЭ» отметил, что хотел бы доставить головную боль тренеру «Нью-Джерси». В ближайшее время «Дэвилз» объявит о переходе россиянина, за которым клуб следил три года.

— Вы же наверняка изучали состав «Нью-Джерси». С кем, как вам кажется, вы будете бороться за место в составе? Джон Мур ? Правда, насколько помню, вам без разницы — слева или справа играть.

— Да, мне без разницы. Нет конкретного такого человека, с которым бороться. Я просто приеду и надеюсь доставить главному тренеру головную боль. Хорошую правильную головную боль — куда меня поставить. Приятная головная боль тренера — это моя главная цель. А первая цель — прийти подготовленным. И показать, что я действительно готов для НХЛ и соответствую уровню «Нью-Джерси».

— Насколько я знаю, у вас были и другие предложения. Почему именно «Нью-Джерси»?

— Мы очень долго общались с «Девилз», со скаутами. Они очень долго следили за мной — на протяжении трех лет. Не просто так я выбрал эту команду. Это был долгий процесс, поэтому я очень рад, что оказался в этой организации. (Игорь ЕРОНКО)

Полная версия интервью Егора Яковлева