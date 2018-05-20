Ещё
Егор Яковлев: «Нью-Джерси» следил за мной три года"
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Егор Яковлев: «Нью-Джерси» следил за мной три года" 

Спорт-Экспресс 20 мая 2018
Защитник СКА Егор Яковлев в интервью «СЭ» отметил, что хотел бы доставить головную боль тренеру «Нью-Джерси». В ближайшее время «Дэвилз» объявит о переходе россиянина, за которым клуб следил три года.
— Вы же наверняка изучали состав «Нью-Джерси». С кем, как вам кажется, вы будете бороться за место в составе? Джон Мур? Правда, насколько помню, вам без разницы — слева или справа играть.
— Да, мне без разницы. Нет конкретного такого человека, с которым бороться. Я просто приеду и надеюсь доставить главному тренеру головную боль. Хорошую правильную головную боль — куда меня поставить. Приятная головная боль тренера — это моя главная цель. А первая цель — прийти подготовленным. И показать, что я действительно готов для НХЛ и соответствую уровню «Нью-Джерси».
— Насколько я знаю, у вас были и другие предложения. Почему именно «Нью-Джерси»?
— Мы очень долго общались с «Девилз», со скаутами. Они очень долго следили за мной — на протяжении трех лет. Не просто так я выбрал эту команду. Это был долгий процесс, поэтому я очень рад, что оказался в этой организации. (Игорь ЕРОНКО)
Полная версия интервью Егора Яковлева
Спорт-Экспресс: последние новости
Неманья Матич: "МЮ" нужны опытные игроки" Сегодня "Наполи" продолжит переговоры с Анчелотти "Эмполи" продлил контракт с главным тренером
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обязали выплатить 2 млрд евро296
Россия не поверила в заявление Юлии Скрипаль147
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль164
У Иерусалима отбирают «Евровидение»52
Зачем США бомбят нефтяные скважины в Сирии57
Видео
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
01:26
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
03:15
Порошенко заплатил за встречу с Трампом
Украина В мире
03:14
Самойлову не пустили на собственное выступление
Шоу-бизнес
01:18
Анонсированы новые санкции против России
Политика
00:43
Полицейский избил нерасторопного подростка
Происшествия
01:03
«Калашников» показал «Витязя» в действии
Другое
01:43
Украинские морпехи устроили Порошенко демарш
Украина В мире
01:34
Армия США оказалась в зоне риска
Армия
01:26
Скрипаль дала первое после отравления интервью
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение