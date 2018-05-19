«Арарат» в следующем сезоне будет выступать в Армении

Генеральный директор московского «Арарата» Погос Галстян подтвердил, что клуб со следующего сезона будет выступать в чемпионате Армении

«Да, действительно «Арарат» переедет в Армению. Связано это с отказом в получении лицензии. Мы будем пытаться подать апелляцию, но руководство клуба уже сообщило ребятам, что мы переезжаем. Лицензию мы вряд-ли получим. Видимо, у нас есть проблемы, которые не можем решить.