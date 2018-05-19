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«Арарат» в следующем сезоне будет выступать в Армении
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«Арарат» в следующем сезоне будет выступать в Армении 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
Генеральный директор московского «Арарата» Погос Галстян подтвердил, что клуб со следующего сезона будет выступать в чемпионате Армении.
«Да, действительно «Арарат» переедет в Армению. Связано это с отказом в получении лицензии. Мы будем пытаться подать апелляцию, но руководство клуба уже сообщило ребятам, что мы переезжаем. Лицензию мы вряд-ли получим. Видимо, у нас есть проблемы, которые не можем решить.
Команду в какой-то степени придётся собирать заново, так как не все футболисты хотят уезжать. Большинство останется здесь. Жалко, конечно, что так получилось, но это спорт. Для нас, футбольных людей, главное, чтобы мы работали в футбола. А где, это уже не так важно. Если название не сменится, то будем выступать под названием «Арарат Москва» в чемпионате Армении», — сказал Галстян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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