«Арарат» в следующем сезоне будет выступать в Армении 

Генеральный директор московского «Арарата» Погос Галстян подтвердил, что клуб со следующего сезона будет выступать в чемпионате Армении.
«Да, действительно «Арарат» переедет в Армению. Связано это с отказом в получении лицензии. Мы будем пытаться подать апелляцию, но руководство клуба уже сообщило ребятам, что мы переезжаем. Лицензию мы вряд-ли получим. Видимо, у нас есть проблемы, которые не можем решить.
Команду в какой-то степени придётся собирать заново, так как не все футболисты хотят уезжать. Большинство останется здесь. Жалко, конечно, что так получилось, но это спорт. Для нас, футбольных людей, главное, чтобы мы работали в футбола. А где, это уже не так важно. Если название не сменится, то будем выступать под названием «Арарат Москва» в чемпионате Армении», — сказал Галстян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.