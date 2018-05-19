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Реши, какой мультфильм — лучший!
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Реши, какой мультфильм — лучший! 

Вечерняя Москва 19 мая 2018
Фото: Вечерняя Москва
Константин Хабенский, Юлия Меньшова, Наталья Медведева, Александр Гудков, а также «Фиксики», «Смешарики» и другие мультяшки поборются за премию «Мультимир»!
Крупнейший фестиваль «Мультимир» ищет соискателей на первую индустриальную премию в сфере анимации и лицензирования. Награждение участников состоится 30 июня, но свой вклад в итоговое решение может внести каждый: став участниками интернет-голосования, вы можете выбрать и проголосовать за своего любимого мультперсонажа, песню из мульфильма, любимый мультфильм и так далее. Сделать это можно на сайте award.multimir.tv.
За заветные звезды «Мультимира» борются анимационные фильмы и сериалы российского и зарубежного производства, вышедшие в кинопрокат или эфир в период с 1 января 2017, а также лицензионные товары в категориях «Игрушка», «Печатная продукция», «Продовольственные товары», «Товары народного потребления».
Среди претендентов на победу есть как звезды анимации, такие, как «Фиксики», «Смешарики», «Сказочный патруль», «Герои в масках», «Губка Боб» и «Черепашки Ниндзя», так и новинки: «Добр бобр», «Домики», «Рисовашки», «Юникити» и многие другие. Звездные фамилии встречаются в номинации «Лучший голос»: Константин Хабенский, озвучивает сериал «Малышарики», Александр Гудков — Желтый кубик из сериала «Четверо в кубе», Наталья Медведева говорит за Кешу в «Ми-ми-мишках», голосом Александра Пушного говорит злой Файер в полнометражных «Фиксиках», а Юлия Меньшова озвучивает маму в новом «Простоквашино». Зрители могут голосовать один раз в сутки на сайте award.multimir.tv.
Премия, организаторами которой являются холдинг «ВГТРК», компания «Цифровое Телевидение», «Ассоциация анимационного кино» и компания «Ноль плюс медиа», проводится во второй раз в рамках одноименного фестиваля анимации и развлечений. Ее основными задачами являются рост профессионального уровня российской анимации и индустрии детства, а также увеличение на российском рынке доли детских товаров, производимых по анимационным лицензиям.
Узнать все подробности премии «Мультимир», а также отдать свой голос за любимый мультфильм можно на сайте award.multimir.tv.
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