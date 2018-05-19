В Курске отменили концерт Реввы и Галустяна

Выступление известных комиков должно было пройти 21 мая В Курске отменили запланированное выступление Александра Реввы и Михаила Галустяна . Они должны были показать новое шоу «Смешной и ещё смешнее», основанное на культовых уже образах Бородача и Артура Пирожкова

Однако, увидеть мастеров современного юмора и звезд КВН курянам не получится. Концерт отменили. И сделали это без объяснения причин. На здании областной филармонии, на одной из площадок которой должны были «зажигать» артисты, появилось объявление о том, что вечер не состоится. Об этом же говорится и в группе концерта в соцсети.

Деньги за ранее приобретенные билеты можно вернуть в кассах.