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В Курске отменили концерт Реввы и Галустяна
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В Курске отменили концерт Реввы и Галустяна 

Курские известия 19 мая 2018
Фото: Курские известия
Выступление известных комиков должно было пройти 21 мая  В Курске отменили запланированное выступление Александра Реввы и Михаила Галустяна. Они должны были показать новое шоу «Смешной и ещё смешнее», основанное на культовых уже образах Бородача и Артура Пирожкова.
Однако, увидеть мастеров современного юмора и звезд КВН курянам не получится. Концерт отменили. И сделали это без объяснения причин. На здании областной филармонии, на одной из площадок которой должны были «зажигать» артисты, появилось объявление о том, что вечер не состоится. Об этом же говорится и в группе концерта в соцсети.
Деньги за ранее приобретенные билеты можно вернуть в кассах.
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