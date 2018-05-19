В семье главного тренера «Ростова» Карпина ожидается пополнение

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сообщил о беременности своей супруги Дарьи. 49-летний специалист поделился соответствующей новостью в своём «инстаграме», опубликовав совместные фотографии с женой.

У Карпина есть две дочери от первого брака (1996 и 2001 года рождения). На своей нынешней супруге Валерий женился летом 2017 года.

Карпин возглавил «Ростов» в декабре 2017 года. По итогам минувшего сезона РФПЛ команда заняла 11-ю позицию в итоговой турнирной таблице.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Валерия Карпина.