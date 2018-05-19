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В семье главного тренера «Ростова» Карпина ожидается пополнение
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В семье главного тренера «Ростова» Карпина ожидается пополнение 

Чемпионат.com 19 мая 2018
Фото: News.ru
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сообщил о беременности своей супруги Дарьи. 49-летний специалист поделился соответствующей новостью в своём «инстаграме», опубликовав совместные фотографии с женой.
У Карпина есть две дочери от первого брака (1996 и 2001 года рождения). На своей нынешней супруге Валерий женился летом 2017 года.
Карпин возглавил «Ростов» в декабре 2017 года. По итогам минувшего сезона РФПЛ команда заняла 11-ю позицию в итоговой турнирной таблице.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Валерия Карпина.
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