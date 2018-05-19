Алексей Ягудин: «От бизнеса меня спасла жена»

На форуме «Дни малого бизнеса Ямала» прославленный фигурист провел мастер-класс для предпринимателей и пообщался с прессой.

— Не важно, занимаешься ты бизнесом, спортом, кулинарией или добычей полезных ископаемых, суть одна — или ты двигаешься вперед, хочешь расти в карьере или стоишь на месте.

У меня были периоды, когда я думал, что и так все хорошо, нужно просто продолжать кататься. Но без движения вперед жизнь становится неинтересной, — считает олимпийский чемпион. — Можно часами лежать на диване и разговаривать с телевизором, это тоже путь, но он ведет в никуда. Надо подниматься из уютного места и что-то делать.

Поэтому первый совет, который я даю аудитории: развиваться и двигаться вперед. У человека начинается стагнация, как только пропадает интерес к развитию.

Второй совет: работать и тогда будет результат, — подчеркнул Алексей Ягудин . И рассказал, что помогало ему двигаться вперед, и не только о спорте.

Десять лет назад в театре Сатиры спортсмен сыграл лидера страны в спектакле «Каникулы президента». После было еще несколько спектаклей. Говорит, что театр — особое место, которое дает опыт работы командой.

— Работа в театре уникальна тем, что это другой мир, требующий огромной ответственности, на сцене выступаешь не только ты, но и другие актеры.

Я всегда привожу и пример гармоничной семьи, в которой все умеют не только говорить, но и слышать друг друга. Это главное не только в семье, но и жизни, — рассуждает фигурист.

На форумах, мотивационных встречах с людьми разных профессий Ягудин рассказывает о своем опыте достижения успеха.

— Я никого не учу жизни, даю пищу для размышления, — заявляет он. — Для меня огромная честь выступать перед большой аудиторией. Такие мероприятия вынуждают вновь проговаривать то, что происходило со мной, возможно, убеждаться в правильности принятых решений, и, если хотя бы один-два человека услышат мои пожелания, способы развития, если у них получится их внедрить в свою жизнь, это будет пусть и маленькой, но победой.

В свое время у Ягудина намечалась перспектива уйти в бизнес.

— Мой опыт предпринимательства закончился в минусовой зоне с красными фишечками. Спасла жена, как это у многих бывает. Тонкий женский разум помог не вляпаться еще в одну историю, — вспоминает спортсмен. — На мой вопрос, что сделать и как поступить, идти в бизнес или нет, Таня ( Татьяна Тотьмянина ­ прим.авт.) сказала: «А можно, ты мне просто туфельки подаришь?» Я говорю, мол, это серьезное мероприятие… «А лучше две пары. Разных цветов. И мне будет приятно, и ты деньги сохранишь», — ответила она. Я послушался, и через месяц одного из персонажей этого бизнеса посадили. Из каждой передряги есть возможность сделать определенные выводы. Я их сделал.