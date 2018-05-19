Останется ли Федотов тренером ФК «Оренбург», станет известно в конце мая

ФК «Оренбург» во второй раз за историю клуба вышел в российскую Премьер-лигу. Владимир Федотов взял руководство над командой уже в ходе начавшегося сезона и сумел поднять ее с нижних строчек турнирной таблицы до победителя чемпионата. Тренер оренбургского клуба рассказал « АиФ Оренбург » о том, как клубу далась победа в ФНЛ после неудачного начала сезона.

Он отметил, что победа в ФНЛ далась не так тяжело, как могла, если бы клуб для тренера был бы незнаком:

«Я приехал после 8 туров. Повезло, что знал многих людей. Передо мной был костяк той команды, которая играла в российской премьер-лиге в сезоне 2016-2017. Не нужно было тратить время на то, чтобы узнать, кто на что способен, я знал их возможности. Было легко. Нужно было просто их организовать и внушить уверенность, подтянуть некоторые аспекты игры, и это дало результат. Шаг за шагом в сжатые сроки нам удалось это сделать. Не все, конечно, было гладко и просто. Но к нам повернулась удача», — отметил главный тренер.

Владимир Федотов сожалеет, что в связи с выходом на новый уровень клубу придется расстаться с некоторыми игроками:

«Вместе мы пуд соли съели. Самое сложное в тренерской профессии — расставаться. Это всегда не простой выбор. Но просто грустно, что с некоторыми придется проститься. Таковы реалии: когда выходишь на другой уровень, нужно соответствовать. Я не скажу, что кому-то не хватает мастерства. Нет, но многие игроки уже преодолели свой потолок, в силу возрастных особенностей».

Как отметил Владимир Валентинович, останется ли он на посту главного тренера будет известно в конце мая, но планы не прекращаются.

Полное интервью читайте на сайте «АиФ Оренбург».