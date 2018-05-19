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Факундо Феррейра: «Мне комфортно в „Шахтере“, но хочу играть в более сильном чемпионате, чем украинский»
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Факундо Феррейра: «Мне комфортно в „Шахтере“, но хочу играть в более сильном чемпионате, чем украинский» 

Спорт-Экспресс 19 мая 2018
Форвард «Шахтера» Факундо Феррейра дал понять, что может сменить клуб. Ранее сообщалось, что им интересуются «Бенфика», «Сампдория», «Бешикташ», и другие клубы.
— Что касается моего будущего, ничего конкретного сказать сейчас не могу. Не скрываю, что хотел бы попробовать себя в другом, более сильном чемпионате, — цитирует аргентинца Footboom. — У меня сейчас такой возраст и такой этап в карьере, когда это надо делать. При том, что мне очень комфортно в «Шахтере», а работа с таким тренером, как Пауло Фонсека, доставляет радость. В ближайшее время что-то должно проясниться
В текущем сезоне 27-летний нападающий провел 22 матча в чемпионате Украины и забил 17 мячей при двух голевых передачах.
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