Мур утвержден на посту главного тренера «Вест Бромвича»

Руководство «Вест Бромвич Альбион» приняло решение утвердить в должности главного тренера Даррена Мура , который исполнял обязанности наставника команды в последние полтора месяца. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Боссов «дроздов» устроил уровень игры футболистов под руководством Мура, несмотря на то, что команда в итоге заняла последнее место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и была понижена в Чемпионшип.

Мур был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Вест Бромвича» в начале апреля после отставки Алана Пардью.