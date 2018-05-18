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Мур утвержден на посту главного тренера «Вест Бромвича»
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Мур утвержден на посту главного тренера «Вест Бромвича» 

LiveSport.Ru 18 мая 2018
Фото: LiveSport.Ru
Руководство «Вест Бромвич Альбион» приняло решение утвердить в должности главного тренера Даррена Мура, который исполнял обязанности наставника команды в последние полтора месяца. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Боссов «дроздов» устроил уровень игры футболистов под руководством Мура, несмотря на то, что команда в итоге заняла последнее место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и была понижена в Чемпионшип.
Мур был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Вест Бромвича» в начале апреля после отставки Алана Пардью.
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