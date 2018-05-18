Моуринью: тем, кто меня очень не любит, придётся терпеть меня ещё много лет

Главный тренер « Манчестер Юнайтед » Жозе Моринью рассказал, что в ближайшее время не планирует завершать карьеру.

«Вероятно, цвет моих волос не говорит всю правду. Может быть, люди думают, что я намного старше, чем есть. Может быть, потому, что я пришёл в большой футбол очень, очень, очень молодым. Может быть, люди думают, что мне 66. Мне не 66, мне 55. Даже те, кто меня очень не любит, им придётся терпеть меня ещё много лет», — приводит слова Моуринью BBC.

Португальский специалист начал свою тренерскую карьеру в 1986 году у себя на родине. С тех пор в разные годы он руководил такими известными командами как «Бенфика», «Порту», «Челси», «Интер» и «Реал» . С 2016 года Моуринью возглавляет «Манчестер Юнайтед».