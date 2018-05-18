Станислав Черчесов: У нас надежд нет, только цели

— Насколько команда готова к чемпионату мира прямо сейчас? — Трудно сказать, мы только приступили к подготовке. Сегодня была втягивающая тренировка, завтра проведем тесты, чтобы понять: кто в каком состоянии находится. Так мы всегда делаем.

— Почему не тренировался Артем Дзюба ? — Он приехал с температурой и мы не стали рисковать — на улице же дождь и прохладно. Артем сегодня немного побегал в зале. Надеемся, завтра будет тренироваться в общей группе.

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— Непогода скорректировала тренировку? — Нет, поле в отличном состоянии. Вы все видели. Мы сделали то, что запланировали.

— В каком состоянии Сергей Игнашевич , который сказал, что чувствует себя, как новичок? — Новичок… Знакомое слово. Только употребляли его в последнее время в другом аспекте. Мы Сергея давно знаем. Завтра еще проверим.

— Он будет работать наравне со всеми? — Мы же смотрим на состояние игроков. От возраста это не зависит. У нас тренер по физподготовке из ЦСКА и он прекрасно знает возможности Сергея.

Марио Фернандес не говорит по-русски…, — начал бразильский журналист. — Если он язык не выучил за несколько лет выступления за ЦСКА, то за два месяца мы его точно не научим. Главное, чтобы он понимал, что нужно делать на поле.

— На что рассчитываете на ЧМ-2018? — У нас надежд нет, только — цели.

— Какие? — Вот вам все расскажу и завтра вы не придете (улыбается).

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— Чемпионат мира все ближе и ближе. Чувствуется нерв большого турнира? — Мы работаем в обычном режиме. И соперников изучаем. Понятно, что с приближением турнира градус будет повышаться.

— Регулярные допинговые расследования на команду влияют? — Нас регулярно проверяют. На прошлом сборе приезжали три раза. Это — нормально.

— Соперников изучаете? — О них говорим с Нового года и не хочется повторяться. Чем ближе чемпионат мира, тем меньше времени о них рассуждать. Нужно конкретно готовиться.