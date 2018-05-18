Алексей Кондаков об уходе mir и keshandr: Это было тяжелое решение

«Это было тяжелое решение. Я до последнего не хотел этого делать, потому что видел, на что мы способны. Видел, как мы показали класс на мейджоре, как нам чуть-чуть не хватило до легенды. Всего одной победы…

Замены нужно было делать сразу после [PGL Major Kraków 2017], а мы, наверное, подзатянули. Пришли к тому, что люди не хотят играть. Говорят: „Хоть режь меня, хоть что мне делай, убирай мне зарплату, штрафуй, что хочешь — я не могу“. У одного из них свои принципы, и его невозможно было переубедить. Он считал, что прав во всем, что нужно делать так, как он говорит. Но так не бывает.

После минора у нас была одна большая семья, своя закрытая тусовка у ребят, братство, к которому никого не подпускали. Мы долго не могли найти тренера, никто не хотел пускать в свой маленький круг чужого человека. Даже я, знающий их с 2014 года, чувствовал напряжение. Я не мог полностью войти в коллектив, ко мне относились настороженно. Но потом это пропало, дружная семья рассыпалась. Я пытался их помирить, сохранить коллектив. Я человек, который умеет достигать своей цели в самых тяжелых случаях, но даже у меня тут ничего не получилось. И я сказал: „Ну OK, я сдаюсь“.

Красную кнопку нажимал я, но само решение было совместным. Да, я мог по контракту заставить их и дальше играть вместе. Но я хочу сказать, что ребята заслуживают уважения. Они встали и честно сказали: „Мы хотим выигрывать, мы хотим побеждать. Мы не хотим сидеть и лутать зарплату. В таком составе мы не сможем выигрывать“», — рассказал Кондаков в интервью порталу Cybersport.ru.

9 апреля Vega Squadron выставила на трансфер Николая «Mir» Битюкова и Сергея «keshandr» Никишина. В составе «акул» их заменили Игорь «crush» Шевченко и Антон «kibaken» Колесников.

Источник