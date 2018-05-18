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Якушев: самое главное — не потерять темп
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Якушев: самое главное — не потерять темп 

Газета.Ru 18 мая 2018
Фото: РИА Новости
Новый министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев рассказал журналистам, какие задачи ставит перед собой на посту министра. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
"Министерство достаточно непростое. Мы очень много с этим министерством работаем. Там очень много на этом министерстве завязано: это и процедурные вопросы со строительством, это и ценообразование, и вопросы, связанные с осуществлением всех реформ в жилищно-коммунальной сфере. Последнее концессионное соглашение, которое мы реализовали, здесь у нас и тюменская область работала вместе с министерством. Я примерно посмотрел структуру. Работы достаточно много и направления очень сложные", — сказал Якушев.
По его словам, придется много над чем потрудиться. Министр добавил, что в строительной отрасли непростая регуляторика, поэтому процедуры должны становиться еще проще.
Он также отметил, что за последние годы было много сделано в этом направлении, и «самое главное — не потерять темп, подхватить все, что было наработано».
"Нужно взять все самое хорошее и доброе и постараться все это продолжить", — подчеркнул Якушев.
Ранее Якушев сообщил, что он не испытывает радостных эмоций, покидая Тюменскую область.
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