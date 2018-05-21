Погба: «Моуринью усадил меня в запас, а я отвечаю ему на поле»

"Он усадил меня на скамейку запасных, а я отвечаю на поле, всегда отдавая все свои силы команде. Тренер и футболист не обязаны быть хорошими друзьями, нам не нужно вместе ходить в ресторан.

У меня были проблемы — как в плане игры, так и психологии. И это заставило меня двигаться вперед. Моуринью доверил мне капитанскую повязку — впервые за время моего нахождения в клубе. Это очень важно для меня и помогает прогрессировать", — приводит слова 25-летнего игрока Le Figaro

В минувшем сезоне Погба принял участие в 27 матчах АПЛ, отметившись 6 голами и 11 ассистами.