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Погба: «Моуринью усадил меня в запас, а я отвечаю ему на поле»
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Погба: «Моуринью усадил меня в запас, а я отвечаю ему на поле» 

Евро-футбол.Ру 21 мая 2018
Фото: Евро-футбол.Ру
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал о работе под руководством португальского специалиста Жозе Моуринью.
"Он усадил меня на скамейку запасных, а я отвечаю на поле, всегда отдавая все свои силы команде. Тренер и футболист не обязаны быть хорошими друзьями, нам не нужно вместе ходить в ресторан.
У меня были проблемы — как в плане игры, так и психологии. И это заставило меня двигаться вперед. Моуринью доверил мне капитанскую повязку — впервые за время моего нахождения в клубе. Это очень важно для меня и помогает прогрессировать", — приводит слова 25-летнего игрока Le Figaro.
В минувшем сезоне Погба принял участие в 27 матчах АПЛ, отметившись 6 голами и 11 ассистами.
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