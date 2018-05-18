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Россиянка попалась на воровстве туалетной бумаги из пятизвездочного отеля в Турции
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Россиянка попалась на воровстве туалетной бумаги из пятизвездочного отеля в Турции 

Деловая газета «Взгляд» 18 мая 2018
Россиянка попалась на воровстве туалетной бумаги, полотенец, посуды и чая из пятизвездочного отеля в турецкой Анталье, пишет газета Bursa Sancac.
«В пятизвездочном отеле курорта Кемер в Анталье при досмотре подозрительной сумки россиянки офицерами полиции было изъято более десятка тарелок, полотенец и рулонов туалетной бумаги, а также несколько пар тапочек и пакетированный травяной чай», — цитирует публикацию «Интерфакс».
По информации издания туристка из России стала говорить, что в таком количестве посуда и полотенца были нужны ее детям. Женщина отметила, что они заплатили за сервис, поэтому она не понимает претензий.
В сети также появилось видео с обыском россиянки.
Напомним, в июне 2017 года в пятизвездочном отеле турецкого города Аланья семейную пару из России поймали на воровстве ликера, туалетной бумаги, фруктов и декоративных растений.
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