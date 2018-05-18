Россиянка попалась на воровстве туалетной бумаги из пятизвездочного отеля в Турции

Россиянка попалась на воровстве туалетной бумаги, полотенец, посуды и чая из пятизвездочного отеля в турецкой Анталье , пишет газета Bursa Sancac.

«В пятизвездочном отеле курорта Кемер в Анталье при досмотре подозрительной сумки россиянки офицерами полиции было изъято более десятка тарелок, полотенец и рулонов туалетной бумаги, а также несколько пар тапочек и пакетированный травяной чай», — цитирует публикацию «Интерфакс»

По информации издания туристка из России стала говорить, что в таком количестве посуда и полотенца были нужны ее детям. Женщина отметила, что они заплатили за сервис, поэтому она не понимает претензий.

В сети также появилось видео с обыском россиянки.

Напомним, в июне 2017 года в пятизвездочном отеле турецкого города Аланья семейную пару из России поймали на воровстве ликера, туалетной бумаги, фруктов и декоративных растений.