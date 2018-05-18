3 голливудские звезды, которые уверяют, что им живется хуже, чем остальным

Гвинет обожают по всему миру — но все-таки случались в ее карьере очень неаккуратные высказывания. Например, Пэлтроу заявила, что ее нагрузка ни в какое сравнение не идет с нагрузкой рядовой работающей матери. «Знаете, когда тебя срочно вызывают в Висконсин на две недели, и ты вынужден пахать по 14 часов в сутки — это невероятно сложно, — сказала тогда Гвинет. — Мне кажется, большинство женщин и близко так не устают, как я». Потом актриса призналась, что ни в коем случае не хотела «умалять значение работы других людей». Все, конечно, поверили, но осадочек остался.

Певица уверена, что родилась звездой — и это очень тяжелая ноша ("Да, я с детства знала, что стану знаменитой"). Леди Гага неоднократно была замечена в не слишком уважительном отношении к своим ассистентам и менеджерам, но оправдывала это тем, что у нее невероятно много работы, которая им и не снилась.

Икона 21 века, звезда Instagram, модель для подражания огромного количества девушек по всему миру — Ким вот уже несколько лет, кажется, делает деньги из воздуха. «Очень легко насмехаться надо мной и говорить, что я не заслужила того, что имею, — жалуется Ким. — Давайте, поставьте себя на мое место. Готова поспорить: 99 процентов сломаются в первую неделю».