Воробьев заявил о желании взять реванш у канадцев за поражение на ЧМ-2018

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Илья Воробьев заявил о желании взять реванш у команды Канады за поражение на чемпионате мира — 2018 в Дании . Слова специалиста передает ТАСС "Нужно все проанализировать, но реванша хочется. Удаления были веселые во вчерашнем матче, заснуть после игры удалось, но поздно", — сказал Воробьев. Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников сравнил сборную России по хоккею с худшей командой Национальной хоккейной лиги (НХЛ).