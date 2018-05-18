Воробьев заявил о желании взять реванш у канадцев за поражение на ЧМ-2018 

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Илья Воробьев заявил о желании взять реванш у команды Канады за поражение на чемпионате мира — 2018 в Дании. Слова специалиста передает ТАСС.
"Нужно все проанализировать, но реванша хочется.
Удаления были веселые во вчерашнем матче, заснуть после игры удалось, но поздно", — сказал Воробьев.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников сравнил сборную России по хоккею с худшей командой Национальной хоккейной лиги (НХЛ).