Колокольцев имеет доверие власти и общества, считает эксперт

В пятницу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил вновь назначить Колокольцева на пост министра внутренних дел.

"Мне кажется, что Колокольцев зарекомендовал себя, как, безусловно, очень авторитетная фигура, к нему есть доверие и в правительстве, и в обществе, поэтому, на мой взгляд, вполне логично, что он сохранил свой пост. Я здесь не удивлен, никакого сюрприза в этом нет", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, общая стратегия работы МВД РФ сохранится, но это не значит, что система будет стагнировать.

"Общие стратегические линии продолжатся — борьба с коррупцией, совершенствование расследований, а также деятельности полиции. Могут, конечно, появиться новые актуальные направления уголовной политики, совершенствования работы МВД. Стратегия сохранится, но это не значит, что система будет стагнировать. Направление деятельности было правильным и находило поддержку в обществе", — сказал Головко.