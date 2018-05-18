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Колокольцев имеет доверие власти и общества, считает эксперт
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Колокольцев имеет доверие власти и общества, считает эксперт 

РИА Новости 18 мая 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Сохранивший пост министра внутренних дел РФ Владимир Колокольцев имеет доверие в правительстве и обществе, считает доктор юридических наук, завкафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ Леонид Головко.
В пятницу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил вновь назначить Колокольцева на пост министра внутренних дел.
"Мне кажется, что Колокольцев зарекомендовал себя, как, безусловно, очень авторитетная фигура, к нему есть доверие и в правительстве, и в обществе, поэтому, на мой взгляд, вполне логично, что он сохранил свой пост. Я здесь не удивлен, никакого сюрприза в этом нет", — подчеркнул эксперт.
По его мнению, общая стратегия работы МВД РФ сохранится, но это не значит, что система будет стагнировать.
"Общие стратегические линии продолжатся — борьба с коррупцией, совершенствование расследований, а также деятельности полиции. Могут, конечно, появиться новые актуальные направления уголовной политики, совершенствования работы МВД. Стратегия сохранится, но это не значит, что система будет стагнировать. Направление деятельности было правильным и находило поддержку в обществе", — сказал Головко.
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