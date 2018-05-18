Минкомсвязь превратилась в Министерство цифрового развития

Президент подписал указ, согласно которому Минкомсвязь стала Министерством цифрового развития. Инициатором изменений выступил Дмитрий Медведев

Указ был подписан 15 мая. Сегодня стало известно имя преемника Николая Никифорова , который ранее занимал высокую должность министра, отвечающего за ИТ-технологии в России в ныне переименованном ведомстве. На его место был назначен Константин Носков . Подобные изменения дают надежду поклонникам Телеграма на возможную отмену всех гонений, с которыми в последнее время столкнулся мессенджер. Примечательно, что пост достался Носкову благодаря протекции Дмитрия Медведева.

Пользователи в сети успели выразить позитивную реакцию, относительно нового назначения. Константин Носков известен как эффективный управленец и высококвалифицированный специалист, способный продвинуть Россию на шаг вперед в вверенной ему области.

Ранее мы писали о последних изменениях по отношению к блокировке Телеграм.