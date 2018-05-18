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Минкомсвязь превратилась в Министерство цифрового развития
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Минкомсвязь превратилась в Министерство цифрового развития 

BitCryptoNews 18 мая 2018
Фото: BitCryptoNews
Президент подписал указ, согласно которому Минкомсвязь стала Министерством цифрового развития. Инициатором изменений выступил Дмитрий Медведев.
Указ был подписан 15 мая. Сегодня стало известно имя преемника Николая Никифорова, который ранее занимал высокую должность министра, отвечающего за ИТ-технологии в России в ныне переименованном ведомстве. На его место был назначен Константин Носков. Подобные изменения дают надежду поклонникам Телеграма на возможную отмену всех гонений, с которыми в последнее время столкнулся мессенджер. Примечательно, что пост достался Носкову благодаря протекции Дмитрия Медведева.
Пользователи в сети успели выразить позитивную реакцию, относительно нового назначения. Константин Носков известен как эффективный управленец и высококвалифицированный специалист, способный продвинуть Россию на шаг вперед в вверенной ему области.
Ранее мы писали о последних изменениях по отношению к блокировке Телеграм.
текст: Евгения Лиходей, фото: Аналитический центр при Правительстве РФ
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