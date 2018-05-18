Александр Ткачев вопреки слухам останется главой Минсельхоза РФ 

О том, что Александр Ткачев сохранит пост министра, объявил глава обновленного кабинета министров Дмитрий Медведев.
Ранее сообщал «ФедералПресс», Полпред президента в Центральном федеральном округе и экс-губернатор Воронежской области Алексей Гордеев, который может возглавить Минсельхоз вместо Александра Ткачева, будет совмещать этот пост с должностью министра сельского хозяйства. Однако данная информация не подтвердилась.
Кроме того, в околополитических кругах появлялись слухи о том, что Александр Ткачев готовится стать главой ЮФО, заняв место Владимира Устинова.