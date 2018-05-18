Сошников — об Ожиганове: тренер «Торонто» научит его играть в настоящий хоккей

«За Ожиганова рад, он едет в хорошую организацию, будет работать с хорошим тренером, который его научит играть в настоящий хоккей. Марченко с Калининым он не научил? А он учил? То, что их спустили в фарм — это бизнес. Калинин там был не нужен, я так понимаю, его там Лу (Ламорелло — бывший генеральный менеджер «Торонто». — Прим. «Чемпионата») брал. Марченко — да, так получилось, жалко. Его взяли с драфта отказов, восемь игр не давали играть. Он немного выпал, но моё мнение, что он неплохо сыграл. Для него это такой же бизнес — он должен делать свою работу, есть задачи, которые надо выполнять. Бэбкок — очень серьёзный тренер.

В ЦСКА, получается, не учат играть в хоккей? Нет, почему, Игорь Никитин очень хороший тренер, объясняет всё хорошо, доходчиво. Мне понравилось, как он объясняет и видит хоккей. Не говорю, что здесь не учат играть в хоккей, но там немного по-другому всё объясняют. Не могу вам передать, это просто надо видеть своими глазами.