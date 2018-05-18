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Сошников — об Ожиганове: тренер «Торонто» научит его играть в настоящий хоккей
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Сошников — об Ожиганове: тренер «Торонто» научит его играть в настоящий хоккей 

Чемпионат.com 18 мая 2018
Фото: SPORT24.ru
Нападающий сборной России Никита Сошников оценил перспективы защитника Игоря Ожиганова в «Торонто Мэйпл Лифс», а также прокомментировал свои взаимоотношения с главным тренером «листьев» Майком Бэбкоком. Сошников начинал минувший сезон в стане «Торонто».
«За Ожиганова рад, он едет в хорошую организацию, будет работать с хорошим тренером, который его научит играть в настоящий хоккей. Марченко с Калининым он не научил? А он учил? То, что их спустили в фарм — это бизнес. Калинин там был не нужен, я так понимаю, его там Лу (Ламорелло — бывший генеральный менеджер «Торонто». — Прим. «Чемпионата») брал. Марченко — да, так получилось, жалко. Его взяли с драфта отказов, восемь игр не давали играть. Он немного выпал, но моё мнение, что он неплохо сыграл. Для него это такой же бизнес — он должен делать свою работу, есть задачи, которые надо выполнять. Бэбкок — очень серьёзный тренер.
В ЦСКА, получается, не учат играть в хоккей? Нет, почему, Игорь Никитин очень хороший тренер, объясняет всё хорошо, доходчиво. Мне понравилось, как он объясняет и видит хоккей. Не говорю, что здесь не учат играть в хоккей, но там немного по-другому всё объясняют. Не могу вам передать, это просто надо видеть своими глазами.
Бэбкок меня хвалил в прессе? Мне он говорил то же самое, вызывал меня в кабинет, сказал: «Главное, чтобы ты был здоровым всё время, если ты будешь на массажном столе всё время, я не могу тебя ставить». Это и подвело меня? Я уже говорил, что из-за незнания языка в первый год, я уехал обратно домой травмированный. Не знал, начал тренироваться, выяснилось, что у меня травма. Я пропустил тренинг-кэмп, у меня не было шансов сразу попасть в состав во втором сезоне. Если бы я попал сразу во втором сезоне, когда была перестройка, было бы всё намного проще, наверное. Сложилось как сложилось, нет смысла смотреть назад, надо двигаться вперёд», — передаёт слова Сошникова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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