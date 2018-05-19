Карл-Хайнц Румменигге: Ренату Саншеш вернется в «Баварию»

Прошлый сезон Саншеш провел в английской премьер-лиге, выступая за «Суонси» на правах аренды.

— Саншеш вернется. Нико Ковач постарается вернуть его на былые позиции. Думаю, эта задача ему по плечу. У Ренату были два сложных года. Это связано со взлетом после Евро-2016 и признания лучшим молодым игроком мира. С психологической точки зрения ему было сложно это пережить.

Мы полностью верили в него два года назад и сейчас не собираемся от него отказываться, — заявил Румменигге.