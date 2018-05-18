Вопрос о работе Воробьева тренером сборной РФ по хоккею может решиться на следующей неделе 

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Ясность с тем, продолжит ли исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Илья Воробьев работать с командой, может наступить на следующей неделе.
"Что касается моей дальнейшей работы, то пока понимания нет, прошел только первый день, все будет зависеть от Федерации хоккея России, — сказал тренер журналистам. — Хотел бы в первую очередь отдохнуть, потому что с 1 апреля я работаю в тяжелейшем режиме, переходя из олимпийской сборной в первую и обратно. Возможно, на следующей неделе будет уже больше ясности".
Воробьев сменил на посту главного тренера Олега Знарка, о чем было объявлено 12 апреля. Ранее он работал с олимпийской сборной страны (для хоккеистов ближайшего резерва). Под руководством 43-летнего специалиста российская команда в четвертьфинале чемпионата мира в Дании уступила канадцам со счетом 4:5 в овертайме.