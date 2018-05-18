«Королева льда растопила сердца»: 16-летняя Алина Загитова показала смелое фото в купальнике 

Фигуристка Алина Загитова — не из тех, кто рассказывает о своей жизни в соцсетях. Спортсменку понять можно, ведь большая часть ее жизни посвящена тренировкам и переездам по миру с одних соревнований на другие. Однако в отпуске — сейчас Алина отдыхает в Доминикане — Загитова все же делает исключения. Так, на странице в Instagram она опубликовала смелое фото в бикини, где продемонстрировала изящную фигуру. В комментариях к публикации пользователи восхитились спортсменкой и пожелали ей успехов на спортивном поприще.
«Алина, очень эффектно выглядишь!», «Королева льда растопила сердца! Не растай на солнышке», «Красотка! Девочка созрела», «Красавица необыкновенная!», — обсуждали фолловеры.
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Добавим, что соотечественнице и сопернице Загитовой — Евгении Медведевой отдыхать некогда. Некоторое время назад она объявила об уходе от наставницы Этери Тутберидзе. Теперь спортсменка будет тренироваться под началом канадского специалиста Брайана Орсера.