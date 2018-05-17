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Капризов: удаление в овертайме — это решение судей, не думал, что будут удалять
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Капризов: удаление в овертайме — это решение судей, не думал, что будут удалять 

Чемпионат.com 20 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий сборной России Кирилл Капризов прокомментировал матч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею-2018 со сборной Канады (4:5 ОТ).
«Моё удаление всё решило. Неправильно сыграл, нужно было подальше располагаться. Странное решение арбитров? Судьям виднее, а вы что видели? Я тоже полагал, что удалять не будут. Это решение судей. Когда начали переламывать, забили первый гол, то стало полегче. Что касается Макдэвида, то все знают, что это очень сильный игрок.
Моментов было маловато, меньше чем в других матчах. Не смогли их создать, не знаю почему. Неудачно играли. Нам тренеры говорили, что нужно побольше бросать», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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