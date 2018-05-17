Капризов: удаление в овертайме — это решение судей, не думал, что будут удалять

Нападающий сборной России Кирилл Капризов прокомментировал матч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею-2018 со сборной Канады (4:5 ОТ).

«Моё удаление всё решило. Неправильно сыграл, нужно было подальше располагаться. Странное решение арбитров? Судьям виднее, а вы что видели? Я тоже полагал, что удалять не будут. Это решение судей. Когда начали переламывать, забили первый гол, то стало полегче. Что касается Макдэвида, то все знают, что это очень сильный игрок.