Георгадзе: решение о проведении в Грузии ЧМ по фристайлу и сноуборду важно для спорта

ТБИЛИСИ , 18 мая. / ТАСС /. Решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) о проведении в 2023 году чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в Грузии важно для развития зимних видов спорта в стране. Об этом заявил министр культуры и спорта Грузии Михаил Георгадзе, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

В четверг на заседании совета FIS в городе Коста-Наварино ( Греция ) было принято решение о проведении чемпионата мира 2023 года по фристайлу и сноуборду в грузинских Гудаури и Бакуриани.

"Я счастлив и горжусь тем, что Международная федерация лыжного спорта приняла решение провести ЧМ 2023 года по фристайлу и сноуборду в Грузии, — сказал Георгадзе. — Я уверен, что это большая возможность для дальнейшего развития зимних видов спорта в нашей стране, мы все сделаем для проведения чемпионата мира по высшим международным стандартам".

В пятницу на прошедшем в Тбилиси заседании правительства Грузии премьер-министр страны Георгий Квирикашвили заявил, что решение FIS будет способствовать не только развитию зимних видов спорта в Грузии, но и активно содействовать росту туризма и развитию спортивной и туристической инфраструктуры. «Поздравляю всю Грузию с этим решением, правительство страны целенаправленно ведет работу по тщательной подготовке к ЧМ-2023», — сказал он.

Грузия и зимние Олимпийские игры

В январе текущего года Квирикашвили заявил, что Грузия хочет принять зимние Олимпийские игры 2030 года. 22 января он провел встречу в Лозанне с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом , на которой озвучил соответствующие планы.

В апреле Георгадзе заявил, что правительство Грузии имеет серьезные планы по развитию инфраструктуры зимних видов спорта с целью подачи в будущем официальной заявки на проведение в 2030 году зимних Олимпийских игр в Бакуриани Боржоми . Он сообщил, что летом текущего года в Бакуриани начнется строительство многофункциональной ледовой арены мировых стандартов (вместимостью 2300 зрителей), в 2019 году в Тбилиси — ледовой арены международных стандартов.

Бакуриани и Гудаури

Расположенный на высоте 1700 м над уровнем моря поселок Бакуриани (Боржомское ущелье) — известный горнолыжный центр, где в 1970-1980-х годах действовала база подготовки сборной СССР, там также тренировались лыжники из стран Восточной Европы. В последние пять лет в поселке восстановлены функционировавшие ранее горнолыжные трассы, построены объекты спортивной инфраструктуры, там ежегодно тренируются тысячи спортсменов из стран СНГ, Балтии, Восточной и Центральной Европы. С 2015 года там действует лыжная трасса имени уроженца Бакуриани Нодара Кумариташвили — грузинского саночника, погибшего во время тренировочного заезда на Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году.

В созданном в 1980-х годах горнолыжном центре Гудаури (Казбегский муниципалитет Грузии, 2 196 метров над уровнем моря) в последние годы были обновлены подъемники, задействован самый большой на Кавказе подъемник гондольного типа (2 500 метров). В Гудаури особенно удобные трассы не только для обычного спуска на лыжах, но и для фрирайда — спуска по необработанному снегу и бэккантри — пешего восхождения на вершины, не оборудованные канатными дорогами и другими механизированными подъемниками с дальнейшим спуском на лыжах и сноубордах. На курорте действуют все виды лыжных трасс — слалом, гигантский слалом и скоростной спуск.