Не смотря на акцию «День велосипедиста», в Петербурге пробки 8 баллов

Вечером в пятницу в Петербурге образовались огромные пробки на дорогах и магистралях города, сообщает «Петербургский дневник».

По данным сервиса «Яндекс. Пробки» в 18.30 в городе наблюдаются заторы в 8 баллов.

Это означает, что большинство магистралей забиты, движение крайне затруднено.

Автомобилистам трудно проехать в Центральном, в Красногвардейском, Петроградском, Кировском и Адмиралтейском.

На многих улицах ситуация усугубляется проведением дорожных работ и городских мероприятий, из-за которых перекрыты улицы.

Прогнозируется, что пробки рассосутся лишь к 21 часу.