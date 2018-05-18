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Не смотря на акцию «День велосипедиста», в Петербурге пробки 8 баллов
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Не смотря на акцию «День велосипедиста», в Петербурге пробки 8 баллов 

АиФ Санкт-Петербург 18 мая 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Вечером в пятницу в Петербурге образовались огромные пробки на дорогах и магистралях города, сообщает «Петербургский дневник».
По данным сервиса «Яндекс. Пробки» в 18.30 в городе наблюдаются заторы в 8 баллов.
Это означает, что большинство магистралей забиты, движение крайне затруднено.
Автомобилистам трудно проехать в Центральном, в Красногвардейском, Петроградском, Кировском и Адмиралтейском.
На многих улицах ситуация усугубляется проведением дорожных работ и городских мероприятий, из-за которых перекрыты улицы.
Прогнозируется, что пробки рассосутся лишь к 21 часу.
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