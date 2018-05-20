Сборная России заняла первое место в чемпионате мира среди военнослужащих CISM по спортивной борьбе

В последний соревновательный день на чемпионате мира среди военнослужащих разыграны награды мастеров греко-римского стиля в пяти «тяжелых» весовых категориях.

Сегодня, в заключительный день 33-го чемпионата мира среди военнослужащих по спортивной борьбе CISM в столичном спортивном зале «Игровой» российские мастера греко-римского стиля принесли в копилку сборной Вооруженных Сил России еще 3 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медали. По итогам всего турнира российские борцы стали победителями общего зачета — 14 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых наград.

В торжественной церемонии закрытия 33 чемпионата СИЗМ по спортивной борьбе приняли участие представители руководства Минобороны России и Международного совета военного спорта CISM.

Кубок Чемпионата российской команде вручил заместитель Министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин , а также передал флаг CISM главе делегации Китая полковнику Люй Вуйхуа — принимающей стороне следующего чемпионата мира среди военнослужащих по борьбе.

В последний соревновательный день на чемпионате мира среди военнослужащих разыграны награды мастеров греко-римского стиля в пяти «тяжелых» весовых категориях.

Наиболее напряженной и захватывающей получилась встреча в весовой категории 87 кг. Рядовой ВС РФ Сосруко Кодзоков не очень уверенно начал финальную встречу, позволив сопернику повести в счете. Однако затем смог собраться, провести несколько важных, красивых захватов и в виду технического превосходства стал чемпионом мира CISM.

«Здесь слабых соперников не бывает, тем более на россиян всегда по-особенному настраиваются. Поэтому я знал, что «лёгкой прогулки» не получится, — подчеркнул Кодзоков. — Благодаря нашим тренерам и болельщикам, которых так много собралось в зале, удалось одержать эту победу. Мне просто не хотелось подводить всех, кто пришёл смотреть соревнования, и пришлось выкладываться. Хотя дома выступит всегда хорошо, здесь можно было и Олимпийские игры проводить, точно не проиграли бы».

«Тяжеловес» серебряный призёр гражданского чемпионата Европы 2018 года Виталий Щур без особых проблем провёл свою финальную встречу и стал автором заключительной победы спортсменов Вооруженных Сил России на домашнем чемпионате мира CISM по спортивной борьбе.

«В финале, в принципе, подучилось все, что планировал, тактика была перевести борьбу в партер и там все решить. Только концовку, честно говоря, смазал, не по плану немного прошла. Финальный поединок смело можно назвать самым тяжелым здесь. Мне с финалами тяжеловато всегда бывало. Тем более я этому сопернику раньше проигрывал, поэтому встреча принципиальная была, поэтому мне нужно было выигрывать, — сказал Виталий Щур. — Это уже второй крупный чемпионат для меня за месяц, оценка на «отлично». Размещение, условия — ничего плохого сказать не могу».

В весовой категории 77 кг чемпион мира 2014 года Чингиз Лабазанов не смог сломить противостояние чемпиона Европы и мира 2010 года Гасана Алиева из Азербайджана . Рядовой ВС РФ стал серебряным призёром турнира.

«Бронзу» в копилку сборной ВС РФ положил старший лейтенант Никита Мельников в весовой категории 97 кг.