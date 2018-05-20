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Всероссийский полумарафон «ЗаБег» собрал две тысячи спортсменов в Краснодаре
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Всероссийский полумарафон «ЗаБег» собрал две тысячи спортсменов в Краснодаре 

360tv.ru 20 мая 2018
Фото: 360tv.ru
Участники Всероссийского полумарафона «ЗаБег» преодолели дистанции на 21,1, 10, пять и два километра на улице Красная в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс‐службе Администрации и городской Думы Краснодара.
Всего на мероприятии собрались две тысячи спортсменов. Среди них был и мэр города Евгений Первышов, который пробежал пять километров. Он рассказал, что вышел на старт, чтобы поддержать жителей населенного пункта.
«Интерес жителей к активному образу жизни, занятиям физической культурой и спортом растет. Краснодар принимает проекты федерального уровня. Благодаря этому город становится все более популярным как спортивный», — рассказал Евгений Первышов.
Кроме того, к спортивному соревнованию присоединились вице-мэры Артем Доронин и Андрей Василенко, директор департамента архитектуры и градостроительства Михаил Фролов, а также помощники главы города Владимир Вербицкий и Дмитрий Медведев.
Источник фото: Администрация и городская Дума Краснодара
На финише всем участникам полумарафона вручили медали с узнаваемой символикой города.
Полумарафон «ЗаБег» состоялся 20 мая в 15 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Уфе, Краснодаре, Омске, Ярославле, Севастополе, Новосибирске, Красноярске, Владивостоке. Через неделю жюри назовут главную беговую столицу России. В 2017 году этот титул достался Казани.
После открытия новой спортплощадки в краснодарском Рождественском парке мэр города Евгений Первышов сыграл с местными жителями в пляжный волейбол. Его команда со счетом 17:15 одержала победу.
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