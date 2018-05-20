Всероссийский полумарафон «ЗаБег» собрал две тысячи спортсменов в Краснодаре

Участники Всероссийского полумарафона «ЗаБег» преодолели дистанции на 21,1, 10, пять и два километра на улице Красная в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс‐службе Администрации и городской Думы Краснодара.

Всего на мероприятии собрались две тысячи спортсменов. Среди них был и мэр города Евгений Первышов, который пробежал пять километров. Он рассказал, что вышел на старт, чтобы поддержать жителей населенного пункта.

«Интерес жителей к активному образу жизни, занятиям физической культурой и спортом растет. Краснодар принимает проекты федерального уровня. Благодаря этому город становится все более популярным как спортивный», — рассказал Евгений Первышов.

Кроме того, к спортивному соревнованию присоединились вице-мэры Артем Доронин и Андрей Василенко, директор департамента архитектуры и градостроительства Михаил Фролов, а также помощники главы города Владимир Вербицкий и Дмитрий Медведев.

Источник фото: Администрация и городская Дума Краснодара

На финише всем участникам полумарафона вручили медали с узнаваемой символикой города.

Полумарафон «ЗаБег» состоялся 20 мая в 15 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Уфе, Краснодаре, Омске, Ярославле, Севастополе, Новосибирске, Красноярске, Владивостоке. Через неделю жюри назовут главную беговую столицу России. В 2017 году этот титул достался Казани.

После открытия новой спортплощадки в краснодарском Рождественском парке мэр города Евгений Первышов сыграл с местными жителями в пляжный волейбол. Его команда со счетом 17:15 одержала победу.