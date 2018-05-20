Тренер: чемпионат Европы стал для российских самбистов сложнее чемпионата мира

АФИНЫ, 20 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова /. Чемпионат Европы по самбо, завершившийся в Афинах, получился для российских спортсменов сложнее чемпионата мира. Таким мнением с ТАСС поделился главный тренер сборной России по спортивному самбо Дмитрий Трошкин

Россияне завоевали на турнире 12 золотых, четыре серебряных и восемь бронзовых наград. На счету мужской команды — пять золотых и три бронзовые медали, женская сборная завоевала четыре золотые и по две серебряные и бронзовые медали. На счету команды по боевому самбо три золотые, две серебряные и три бронзовые медали.

"Чемпионат дался очень тяжело, я еще перед стартом говорил, что он будет сложнее чемпионата мира — стран меньше, но лидеры ближе друг к другу, и любая лобовая встреча лишает шанса на победу. До последнего момента мы не понимали, сможем ли выйти в лидеры, но в последний день подключилась тяжелая артиллерия в лице шестикратного чемпиона мира тяжеловеса Артема Осипенко , серебряного призера прошлогоднего чемпионата Евгения Максимова в 82 кг, плюс отлично в 62 кг отборолся Володя Березовский", — рассказал Трошкин.

Трошкин отметил победы двух дебютантов сборной — Александра Сарайкина (74 кг) и Антона Коновалова (90 кг): «Блестящая борьба! Всех лидеров прошли „на одной ноге“, вот тебе и дебютанты. В целом можно сказать, что пять золотых наград чемпионата Европы — это на твердую пятерку, но полной уверенности в победе у нас до последнего момента не было».

По мнению тренера, российской команде по боевому самбо, уступившей первое общекомандное место сборной Украины , на турнире в Афинах пришлось особенно непросто. «Думаю, на их результате все-таки сказалась нервотрепка с получением виз, проблемы начали наслаиваться одна на другую. Украина приехала в Грецию очень сильным составом, так что нашим ребятам пришлось очень непросто. Хотелось бы похвалить девочек — отличный результат, достойная борьба, молодцы», — отметил Трошкин.