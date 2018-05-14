Ди Франческо хочет остаться в «Роме»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо хотел бы продолжить работать в римском клубе.

"Вопрос моего будущего беспокоит меня в последнюю очередь. Я думаю, что мы достигнем компромисса и договоримся с клубом. Моё главное желание — оставаться в «Роме», на мой взгляд, этого все хотят" — цитирует Ди Франческо Football Italia.

Отметим, что в этом сезоне «Рома» близка к тому, чтобы финишировать на третьем месте в турнирной таблице Серии А. Кроме того, «волки» сенсационно добрались до полуфинала Лиги Чемпионов.