Татьяна Навка в Каннах: первый выход — и сразу много вопросов

На французском Лазурном побережье продолжается ежегодный киносмотр. В этом году фестиваль как никогда богат на звездных гостей. Помимо актеров, в Канны приехали модели, музыкальные исполнители, продюсеры, спортсмены.

Однако в это сложно поверить, ведь Татьяна чуть ли не каждый день делится в своем микроблоге снимками, на которых она запечатлена во время занятий спортом. Навка ежедневно дает себе серьезные физические нагрузки и не сбавляет обороты.

Навка не отрицает, что мечтает еще об одном ребенке. Спортсменка быстро восстановилась после вторых родов, поэтому неудивительно, что она мечтает еще раз стать мамой.

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