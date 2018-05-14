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Татьяна Навка в Каннах: первый выход — и сразу много вопросов
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Татьяна Навка в Каннах: первый выход — и сразу много вопросов 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
На французском Лазурном побережье продолжается ежегодный киносмотр. В этом году фестиваль как никогда богат на звездных гостей. Помимо актеров, в Канны приехали модели, музыкальные исполнители, продюсеры, спортсмены.
Фестиваль посетила большая российская делегация. По красной ковровой дорожке уже успели пройтись Дмитрий Нагиев, Анна Чиповская, Светлана Устинова, Ирина Старшенбаум, Рома Зверь и многие другие. Сегодня в Канны приехала и спортсменка Татьяна Навка. В первый же вечер она блеснула перед светскими репортерами в вечернем платье с открытыми плечами. Поклонники разглядели у Татьяны округлившийся живот. Они предполагают, что Навка ждет третьего ребенка.
Однако в это сложно поверить, ведь Татьяна чуть ли не каждый день делится в своем микроблоге снимками, на которых она запечатлена во время занятий спортом. Навка ежедневно дает себе серьезные физические нагрузки и не сбавляет обороты.
Навка не отрицает, что мечтает еще об одном ребенке. Спортсменка быстро восстановилась после вторых родов, поэтому неудивительно, что она мечтает еще раз стать мамой.
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