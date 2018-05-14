«Муж с вами не соскучится»: гибкость Татьяны Навки не знает границ

Спортсменка и фигуристка Татьяна Навка вновь удивила публику своей растяжкой и продемонстрировала очередную запутанную асану, закинув левую ногу за правое ухо. Изумленные поклонники восхитились тем, как владеет своим телом олимпийская чемпионка, и высказали надежду, что она сумела раскрутиться обратно без вреда для здоровья.

Мастер спорта и олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка следит за уровнем своей подготовки даже после ухода из большого спорта. Фигуристка в обязательном порядке занимается физкультурой дома, демонстрируя чудеса гибкости и растяжки на коврике для фитнеса и гимнастики. Ее запутанные асаны стабильно восхищают почитателей, которые всерьез озадачиваются, где же перед и зад на представленных композициях, и как в принципе возможно так вывернуться. Вот и сейчас Татьяна представила своим подписчикам очередной ребус, опубликовав новую гимнастическую позу. Забавная композиция смотрелась крайне внушительно, поскольку сразу стало понятно, что повторить такое сумеет далеко не каждый.

«Сама не поняла что это. Похоже на умирающего лебедя», — представила Навка свой замысловатый узел, в котором закинула левую ногу за правое ухо. В ответ публика, следящая за рубрикой «спорт от Татьяны Навки», разразилась бурными овациями. И хотя восторженные подписчики наперебой восхищались тем, как ловко сумела фигуристка вывернуться, многие их них глубокомысленно отметили, что нужно уметь не только завернуться в такие «нечеловеческие» позиции, но и раскрутиться обратно без травм.

«Это фигура высшего пилотажа. Кто потом раскручивал?» «Главное теперь выпутаться без травм» «Ну Вы даёте, девушка без костей» «Круто! Как не назови! Одна эмоция: Ух, ты. Вот это, да!» «Ох Таня, Таня! Выдумщица! Вот это растяжка! Мне вас жалко, ну скажите, что не больно?» «Да, муж с Вами явно никогда не соскучится» «Какая поразительная гибкость! Как это Вы так умудрились правую ногу за левое ухо засунуть? Достойно уважения…» «Срочно терапевта — Таня запуталась»

Стоит отметить, что нынешняя популярность и навыки нелегко дались Татьяне Навке. Будучи фигуристкой, спортсменка приобрела одну из распространенных проблем со здоровьем — выпирающие косточки на ступнях ног, которые сегодня просто не дают покоя ее заботливым поклонникам. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!