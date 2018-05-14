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В Англии объявлены шесть претендентов на награду тренер года по версии LMA
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В Англии объявлены шесть претендентов на награду тренер года по версии LMA 

SPORT24.ru 5 часов назад
Объявлены шесть номинантов на звание лучшего тренера года в Англии по версии ассоциации тренеров (LMA).
Как сообщает Sky Sports, в шорт-лист вошёл Хосеп Гвардиола, под руководством которого «Манчесте Сити» в текущем сезоне выиграл английскую Премьер-лигу.
Конкуренцию Гвардиоле составит Юрген Клопп, под руководством которого «Ливерпуль» финишировал на четвёром месте в АПЛ и пробился в финал Лиги чемпионов.
Последним представителем АПЛ среди претендентов на награду LMA стал наставник «Бёрнли» Шон Дайч, выведший команду в Лигу Европы.
В шорт-листе также присутствуют Нуну Эшпириту Санту и Нил Уорнок, чьи «Вулверхэмптон» и «Кардифф», соответственно, завоевали путёвку в АПЛ из Чемпионшипа, а также Джон Коулмен, выигравший с «Аккрингтон Стэнли» титул Лиги Два.
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