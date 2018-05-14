В Англии объявлены шесть претендентов на награду тренер года по версии LMA

Объявлены шесть номинантов на звание лучшего тренера года в Англии по версии ассоциации тренеров (LMA). Как сообщает Sky Sports, в шорт-лист вошёл Хосеп Гвардиола, под руководством которого «Манчесте Сити» в текущем сезоне выиграл английскую Премьер-лигу. Конкуренцию Гвардиоле составит Юрген Клопп , под руководством которого «Ливерпуль» финишировал на четвёром месте в АПЛ и пробился в финал Лиги чемпионов. Последним представителем АПЛ среди претендентов на награду LMA стал наставник «Бёрнли» Шон Дайч , выведший команду в Лигу Европы. В шорт-листе также присутствуют Нуну Эшпириту Санту и Нил Уорнок , чьи «Вулверхэмптон» и «Кардифф», соответственно, завоевали путёвку в АПЛ из Чемпионшипа, а также Джон Коулмен, выигравший с «Аккрингтон Стэнли» титул Лиги Два.