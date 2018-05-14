Волчкова: обсуждать работу Тутберидзе не в праве ни один специалист

"Я думаю, что Тутберидзе к этому готова. Она — специалист с большой буквы. Да, взрослые спортсмены — это уже немножко друга подготовка. Но обсуждать работу Этери и давать ей какие-то советы не в праве ни один специалист", — сказала тренер.

Волчкова также ответила на вопрос о том, нет ли в новых правилах, которые касаются запрета несовершеннолетним фигуристкам выступать во взрослых соревнованиях, притеснения России

"Я думаю, что мы немного потеряем из-за возможных изменений. Алина Загитова к 18-лет может сохранить форму и продолжить бороться за высокие места. С другой стороны, если бы подопечные Тутберидзе не стали выигрывать больше количество соревнований, то этих обсуждений бы не возникло и все бы осталось на своих местах", — рассказала она.

Полный текст интервью Волчковой «Газете.Ru» можно прочитать здесь.