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Волчкова: обсуждать работу Тутберидзе не в праве ни один специалист
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Волчкова: обсуждать работу Тутберидзе не в праве ни один специалист 

Газета.Ru 7 часов назад
Известный российский тренер Виктория Волчкова в интервью "Газете.Ru" поделилась мнением о том, насколько сложно будет тренеру Этери Тутберидзе изменить систему подготовки фигуристок в связи с новыми правилами.
"Я думаю, что Тутберидзе к этому готова. Она — специалист с большой буквы. Да, взрослые спортсмены — это уже немножко друга подготовка. Но обсуждать работу Этери и давать ей какие-то советы не в праве ни один специалист", — сказала тренер.
Волчкова также ответила на вопрос о том, нет ли в новых правилах, которые касаются запрета несовершеннолетним фигуристкам выступать во взрослых соревнованиях, притеснения России.
"Я думаю, что мы немного потеряем из-за возможных изменений. Алина Загитова к 18-лет может сохранить форму и продолжить бороться за высокие места. С другой стороны, если бы подопечные Тутберидзе не стали выигрывать больше количество соревнований, то этих обсуждений бы не возникло и все бы осталось на своих местах", — рассказала она.
Полный текст интервью Волчковой «Газете.Ru» можно прочитать здесь.
Ранее президент Ассоциации фигурного катания США Самюэль Оксье предложил запретить несовершеннолетним спортсменам принимать участие во взрослых соревнованиях.
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