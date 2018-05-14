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Сборная Коста-Рики объявила заявку на ЧМ-2018
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Сборная Коста-Рики объявила заявку на ЧМ-2018 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: Soccer News
Главный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес обнародовал список из 23 футболистов, которые выступят на чемпионате мира — 2018 в составе национальной команды. Об этом сообщает пресс-служба сборной Коста-Рики в «Твиттере».
Голкиперы: Кейлор Навас («Реал»), Парик Пембертон («Алахуэленсе»), Леонель Морейра («Эредиано»). Защитники: Кристиан Гамбоа («Селтик»), Ян Смит («Норчепинг»), Рональд Матаррита («Нью-Йорк Сити»), Брайан Овьедо («Сандерленд»), Оскар Дуарте («Эспаньол»), Джанкарло Гонсалес («Болонья»), Франсиско Кальво («Миннесота Юнайтед»), Кендалл Уостон («Ванкувер Уайткэпс»), Джонни Акоста («Агилас»). Полузащитники: Давид Гусман («Портленд Тимберз»), Ельцин Техеда («Лозанна»), Сельсо Борхес («Депортиво»), Рэндалл Асофейфа («Эредиано»), Родни Уоллес («Нью-Йорк Сити»), Кристиан Боланьос («Саприсса»), Хоан Венегас («Саприсса»). Нападающие: Брайан Руис («Спортинг»), Даниэль Колиндрес («Саприсса»), Хоэль Кэмпбелл («Бетис»), Маркос Уренья («Лос-Анджелес»).
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