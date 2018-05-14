Тимощук: «Многие поспешили вручить „Зениту“ золотые медали ещё в сентябре»

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук разочарован, что в сезоне 2017/18 «сине-бело-голубые» не смогли побороться за чемпионский титул. Питерский клуб финишировал на пятом месте, не попав в Лигу чемпионов третий год подряд.

— Год получился очень насыщенным. После удачного старта многие поспешили еще в сентябре вручить нам золотые медали, но я понимал, насколько это преждевременно. За свою футбольную жизнь мне доводилось бывать в разных ситуациях, которые мгновенно переворачивались в ту или иную сторону, я понимал опасность таких заявлений и старался не воспринимать информацию извне, пытался помочь ребятам не расслабиться, настроить их на то, что нужно биться до конца. Расслабляться можно только тогда, когда у соперников не останется никаких шансов на чемпионство. Но, к сожалению, мы прекратили борьбу за первое место, поставленная задача не выполнена.

— Чему вы научились за эти полтора сезона на посту тренера?

— Работа в тренерском штабе заставляет тебя полностью перестроиться, пересмотреть свои взгляды. Многие футболисты признают: находиться на поле гораздо легче, чем наблюдать за игрой со скамейки в случае дисквалификации или травмы. Накал эмоций здесь значительно выше, чем на поле. Плюс ко всему у тебя не всегда есть возможность повлиять на ту или иную ситуацию. Уверен, что накопленный футбольный опыт даст мне возможность проанализировать произошедшее и понять, почему в этом сезоне нам не удалось стать чемпионами, почему мы провели несколько провальных поединков, почему возникали те или иные проблемы, — приводит слова Тимощука официальный сайт «Зенита».