Президент «ПСЖ»: Мы всегда хотели видеть стиль Тухеля в команде

Официально: Тухель стал главным тренером «ПСЖ»

«Я очень рад приветствовать Томаса Тухеля. Томас — один из самых конкурентоспособных европейских тренеров, который вышел на самый высокий уровень за последние годы.

Он пронизан впечатляющими и эффективными принципами, которые всегда были пропитаны силой немецкого футбола, особенно на международной арене. Его амбициозность, напористость и желание играть в атакующий футбол являются частью стиля, который мы всегда хотели видеть в «ПСЖ». Наши поклонники всегда восхищались таким стилем», — приводит слова Аль-Хелайфи пресс-служба парижан.

44-летний Тухель сменит на посту наставника «ПСЖ» Унаи Эмери, который покинет команду по окончании сезона.