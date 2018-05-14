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Президент «ПСЖ»: Мы всегда хотели видеть стиль Тухеля в команде
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Президент «ПСЖ»: Мы всегда хотели видеть стиль Тухеля в команде 

Советский спорт 9 часов назад
Фото: Спорт-Экспресс
Официально: Тухель стал главным тренером «ПСЖ»
«Я очень рад приветствовать Томаса Тухеля. Томас — один из самых конкурентоспособных европейских тренеров, который вышел на самый высокий уровень за последние годы.
Он пронизан впечатляющими и эффективными принципами, которые всегда были пропитаны силой немецкого футбола, особенно на международной арене. Его амбициозность, напористость и желание играть в атакующий футбол являются частью стиля, который мы всегда хотели видеть в «ПСЖ». Наши поклонники всегда восхищались таким стилем», — приводит слова Аль-Хелайфи пресс-служба парижан.
44-летний Тухель сменит на посту наставника «ПСЖ» Унаи Эмери, который покинет команду по окончании сезона.
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