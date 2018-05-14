Джонни Годро: Надеюсь, что с Питерсом нам удастся возродить победный дух «Калгари»

— Я пообщался со Скоттом Дарлингом , чтобы узнать его мнение, поговорил с Дереком Райаном . Они хорошо о нем отзываются. Я с нетерпением жду начала нового сезона, уже сейчас хочу вернуться в «Калгари». Я понимаю, что сезон завершился всего месяц назад, но я хочу приступить к работе, начать новый сезон. Я считаю, что у нас очень хорошая команда.

Я надеюсь, что вместе с ним нам удастся возродить победный дух, и у нас пойдет игра. Пока нам еще не удалось встретиться, но я жду, когда это произойдет, хочу поговорить с ним. Я рад, что у нас есть шанс начать все с чистого листа, — приводит слова Годро официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Билл Питерс стал главным тренером «Калгари» в апреле этого года. За несколько дней до этого специалист подал в отставку с поста главного тренера «Каролины».